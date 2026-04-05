«Сахарно-мучная радость»: Врач заявила, что кулич уже через сутки теряет полезные свойства

Домашний кулич сохраняет свежесть до недели, но уже через сутки после выпечки он начинает терять полезные свойства. Об этом РИАМО рассказала нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики Екатерина Тарасова.

Специалист пояснила, что классический кулич из муки, яиц, молока и масла может спокойно храниться 5–7 дней. А вот творожную выпечку лучше держать в холодильнике не дольше 2–3 суток.

Магазинные куличи — совсем другая история. Благодаря консервантам и стабилизаторам они не портятся по две недели и даже дольше, оставаясь внешне «как свежие».

«С точки зрения пользы для организма, я рекомендую есть любое свежеприготовленное блюдо в течение первых 24 часов. Даже если продукт не испортился в микробиологическом смысле (нет плесени и запаха), в нём уже начинаются процессы окисления жиров, разрушения витаминов, изменения структуры белков», — сказала Тарасова.

Она добавила, что чем дольше лежит выпечка, тем меньше в ней пользы и больше пустых калорий. Кулич трёхдневной давности — это уже просто сахарно-мучная радость без намёка на что-то полезное.

