Дональд Трамп проиграл важную битву — Верховный суд отменил его радикальное тарифное решение, а республиканцы, судя по прогнозам, уверенно проигрывают выборы в Палату представителей. Об этом «Царьграду» заявил политолог Георгий Асатрян.

Накануне промежуточных выборов около 40 конгрессменов-республиканцев решили покинуть посты. Политолог-американист Малек Дудаков называет эту динамику беспрецедентной и связывает её с недовольством курсом Трампа. Часть однопартийцев предпочитает не участвовать в кампании на фоне падающих рейтингов и растущих рисков.

Соцопросы фиксируют двузначное преимущество демократов. Моделирование распределения мандатов сулит им более 230 мест в Палате представителей. Дудаков допускает, что дальнейшее падение поддержки Трампа может лишить республиканцев даже традиционно верных округов.

При этом Асатрян подчеркнул: кандидатура Трампа как лидера партии остаётся безальтернативной.

«Там нет других серьёзных кандидатов, которые могли бы побороться. Предстоящие промежуточные выборы связаны с Палатой представителей и Сенатом. Грядёт достаточно существенное обновление этих парламентских структур», — сказал он.

По его словам, республиканцы уверенно идут к поражению на выборах в Палату представителей, а должность спикера этого органа тоже может достаться демократам.

Потеря нижней палаты, по словам эксперта, лишит республиканцев свободы и во внешней, и во внутренней политике. Кроме того, недавно Верховный суд США отменил чрезвычайно радикальное решение Трампа по тарифам. Асатрян заключил, что публикации о печальных перспективах республиканцев на выборах могут оказаться вполне правдивыми.

На победу демократов рассчитывает и Украина. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в своей политике ориентируется именно на Демократическую партию США, надеясь, что они вновь будут давать Киеву деньги и оружие.