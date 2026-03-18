Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 05:35

Пушилин: Зеленский делает ставку на демократов перед выборами в Конгресс США

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС высказал мнение, что Владимир Зеленский в своей политике ориентируется на Демократическую партию США в преддверии ноябрьских выборов в американский конгресс. По его словам, это объясняется тем, что демократы исторически оказывали Киеву больше поддержки.

«Игра идёт в рамках предвыборных процессов, которые предстоят в Соединённых Штатах, — выборы, которые предстоят в конгрессе в ноябре текущего года. И судя по всему, Зеленский делает ставку на демократов», — сказал Пушилин.

Он добавил, что демократы ближе и понятнее Зеленскому, так как они его «как бы больше поддерживали». Такая стратегия, по мнению главы ДНР, может быть связана с попыткой Киева заручиться поддержкой на фоне возможных изменений во внешней политике США после выборов.

Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно последствий эскалации на Ближнем Востоке для своей страны. По словам главаря Незалежной, глобальные геополитические потрясения в этом регионе негативно влияют на поддержку Киева. Он боится, что все внимание своих европейских и американских «товарищей» достанется не Украине, а Ирану.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
