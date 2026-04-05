Нефтепровод у порта Приморска не пострадал при атаке вражеских БПЛА

После атаки беспилотников на порт Приморск в Ленинградской области повреждения получил не нефтепровод, а топливный резервуар. Об этом сообщил губернатор региона Алекандр Дрозденко.

Нефтяная магистраль в районе порта осталась целой. Инцидент произошёл из-за попадания осколков в одну из ёмкостей с горючим. В результате повреждения произошла утечка топлива, однако последствия оперативно устранили.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников. В результате падения обломков был повреждён участок нефтепровода в районе порта Приморск.