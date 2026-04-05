Москвичей предупредили о барической пиле уже на следующей неделе

На следующей неделе жителей столицы ждут заметные колебания атмосферного давления и постепенное похолодание. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается барическая пила — падение (давления — прим. Life.ru) ко вторнику до 735 миллиметров ртутного столба и рост к выходным до 760 миллиметров ртутного столба», — написал он.

Атмосферное давление будет заметно меняться, что создаст дополнительную нагрузку на организм. Такие перепады специалисты называют «барической пилой». В ночь на понедельник погодную картину изменит гребень антициклона. Осадки временно прекратятся, облачность станет менее плотной, а температура опустится до диапазона от 0 до +3 градусов.

Днём в столицу придёт тёплый атмосферный фронт. Он принесёт дожди, а температура поднимется до +5…+8 градусов. Ожидается юго-западный ветер скоростью 4–9 м/с, а давление после ночного подъёма вновь начнёт снижаться и опустится до 736 мм рт. ст.

До середины недели ночные показатели останутся в пределах от 0 до +3 градусов, а дневные — от +6 до +9 градусов. Во второй половине периода температура в тёмное время суток опустится ниже нуля — до -2…-5 градусов. Из-за похолодания на дорогах и тротуарах возможна гололедица. Днём температура не превысит +3…+6 градусов, что сохранит прохладный характер погоды и повысит риск скользких участков.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе к концу следующей недели ожидается заметное ухудшение погодных условий. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в четверг и пятницу. В эти дни усилится ветер, а также пройдут обильные снегопады.