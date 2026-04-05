Школа Олимпийского резерва в Люберцах вышла на новый уровень после капремонта

В Люберцах после капитального ремонта открылась одна из крупнейших спортшкол округа, где занимаются более 1300 воспитанников по 11 видам спорта. О том, как живёт обновлённый центр, 360.ru рассказал директор Кирилл Соснин.

Учреждение заработало в ноябре 2025 года как полноценный современный комплекс. Здесь оборудованы тренажёрный зал, легкоатлетический манеж, открытый стадион с сектором для метаний, залы хореографии и единоборств. При этом, по словам Соснина, было важно не растерять историческое наследие.

«Удалось сохранить дух старой школы, но при этом создать современную, качественную площадку для новых побед», — подчеркнул он.

Школу основали ещё в 1955 году, и ключевые традиции, особенно в лёгкой атлетике, живы до сих пор. Сегодня здесь активно культивируются лёгкая атлетика, греко-римская борьба, тяжёлая атлетика и художественная гимнастика.

«Лучше всего у нас идёт лёгкая атлетика — есть качественная материальная база: манеж, стадион, сектор метаний и всё необходимое оборудование. Ну и, безусловно, сильный тренерский состав», — подчеркнул директор.

