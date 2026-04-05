В Московской области за пять лет открыли 327 новых школ и детских садов

За пять лет в Московской области открыли 167 школ и 160 детских садов, благодаря чему 173 тысячи детей получили возможность учиться рядом с домом в современных условиях. Об итогах развития инфраструктуры рассказала депутат Мособлдумы Лидия Антонова в беседе с 360.ru.

Один из примеров — школа №8 в Ступине, где открылся корпус на 600 учеников. Директор Наталья Солдатова отметила, что каждый кабинет оснащён интерактивной доской и необходимым оборудованием, а кадры — великолепные.

В Щёлкове работает детский сад «Мандаринка» на 240 мест с экологической тропой и «тропой здоровья».

«На самом деле очень комфортно, удобно. Залы находятся рядом с нашей группой. На одном этаже», — рассказала одна из мам.

Всего за пять лет в Щёлкове обновили восемь школ, четыре детсада и одно учреждение допобразования.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ намерено сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в российских школах. Поправки планируют внести в федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования. Проект уже согласован профильным советом министерства по вопросам ФГОС.