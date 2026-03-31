Готовьтесь к переменам: Второй иностранный язык официально включат в школьное расписание

Министерство просвещения РФ намерено сделать изучение второго иностранного языка обязательным требованием для школьников. Соответствующая инициатива содержится в проекте приказа ведомства.

Изменения коснутся федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования. Совет Минпросвещения по вопросам ФГОС уже одобрил этот документ.

Согласно новым правилам, «учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение следующих учебных предметов на базовом и (или) углубленном уровне: русский язык, литература, родной язык (язык народа Российской Федерации) и (или) государственный язык республики Российской Федерации, родная литература (литература на языке народа Российской Федерации), иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физическая культура».

Внедрение обновленного стандарта запланировано на начало осени 2027 года. Помимо нововведений в языковой части, учебный процесс будет включать широкий перечень гуманитарных и естественно-научных дисциплин.

Данная мера направлена на расширение образовательной программы и повышение уровня подготовки учащихся. В ближайшие годы учебным заведениям предстоит адаптировать свои учебные планы под утвержденные требова

Ранее Минпросвещения подготовило обновлённый стандарт для старших классов. Планируется, что он начнёт действовать с 1 сентября 2027 года, однако образовательным учреждениям уже сейчас советуют начать подготовку. Одно из главных новшеств связано с системой профилей. Ученикам больше не придётся обязательно выбирать углублённое направление — можно будет ограничиться базовым уровнем по всем дисциплинам.