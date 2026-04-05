Российские войска поразили объекты энергетики и аэродромы ВСУ

Силы ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры, связанным с ВСУ, в различных районах, включая аэродромы и энергетические предприятия. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение суток удары были нанесены по ряду целей, используемых в интересах украинских вооружённых формирований. В операции задействовали разные виды войск. В числе применённых средств — оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные подразделения и артиллерия. Совместные действия позволили охватить широкий перечень целей.

Под удар попали объекты военной инфраструктуры, включая аэродромы и производственные мощности, связанные с беспилотной техникой. Также были затронуты элементы топливно-энергетического комплекса. Отдельно отмечается, что поражение нанесено по пунктам временного размещения противника. Всего, по информации ведомства, действия затронули 148 районов.

Ранее сообщалось, что в течение последних суток российские подразделения нанесли удары по личному составу и технике украинских формирований в Донецкой Народной Республике. В числе затронутых оказалась бригада охраны Генерального штаба ВСУ.