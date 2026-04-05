За минувшие сутки российские войска нанесли урон личному составу и технике бригады охраны Генштаба ВСУ в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск улучшили свои позиции и поразили живую силу и технику ряда украинских бригад, включая механизированные, штурмовую, аэромобильную, горно-штурмовую и бригаду охраны Генштаба, в районе нескольких населённых пунктов ДНР. Речь идёт о районах Славянска, Веролюбовки, Пискуновки, Алексеево-Дружковки, Константиновки и Рай-Александровки.

Ранее в Запорожской области расчёты беспилотных систем группировки войск «Восток» сорвали попытку ВСУ провести ротацию группировок. Украинские формирования пытались на автомобилях добраться до точек высадки, чтобы затем нарастить численность личного состава. Но расчёты дроноводов заметили переброску и ликвидировали группировки ВСУ и транспортные средства. Кроме того, были уничтожены замаскированные блиндажи противника в лесополосе.