Проткнули артерию и удалили записи: Родные обвиняют врачей в загадочной смерти парня в Геленджике

В Геленджике расследуют гибель 25-летнего мужчины, который попал в больницу с высокой температурой и признаками простуды, но вскоре скончался при загадочных обстоятельствах. Об этом стало известно Kp.ru.

«Мы до сих пор не понимаем, что именно произошло», — рассказала сестра погибшего Анна.

Константин Петросян почувствовал недомогание в ноябре прошлого года. На протяжении нескольких дней у него держалась высокая температура, а затем развилось сильное обезвоживание. Родные приняли решение доставить его в городскую больницу. После осмотра молодого человека направили в инфекционное отделение. Уже вечером состояние резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

По словам медиков, у пациента развился анафилактический шок — острая реакция организма на введённый антибиотик. Препарат вводили через капельницу, после чего возникла критическая ситуация. Сначала врачи сообщили семье, что им удалось стабилизировать состояние пациента. Однако уже на следующий день стало известно, что его сердце остановилось, и реанимационные мероприятия не дали результата.

Ситуация вызвала множество вопросов у родственников. Они заявили, что записи с камер видеонаблюдения в больнице за этот период исчезли, и сейчас предпринимаются попытки их восстановления. Дополнительное недоумение вызвали результаты вскрытия. По данным экспертизы, у мужчины был выявлен прокол сонной артерии и вены в области шеи.

Это привело к внутреннему кровотечению, которое, как утверждают близкие, своевременно не обнаружили. К моменту выявления кровопотери спасти пациента уже не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей. В настоящее время изучаются медицинские документы и действия персонала. В министерстве здравоохранения Краснодарского края воздержались от комментариев, сославшись на врачебную тайну. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе расследования.

Ранее в Тюмени родственники пациентов местного хосписа выразили серьёзные претензии к работе персонала учреждения. По их словам, речь может идти о нарушениях, которые, как они считают, повлияли на состояние тяжелобольных людей. Один из местных жителей, потерявший там близкого, заявил, что его отцу якобы вводили препараты в большом количестве, после чего тот перестал узнавать родных.