Выкачали жизнь: За сутки в тюменском хосписе умерли четыре пациента
Жители Тюмени жалуются на хоспис, где выкачивают жизнь из их родственников
Родственники пациентов тюменского хосписа обвинили персонал в «усыплении» и жестоком обращении, ускоряющем смерть неизлечимо больных. Об этом сообщил URA.ru местный житель, якобы потерявший там близкого человека.
«Если ваша цель — как можно скорее и навсегда попрощаться с родным человеком, то это место подходит идеально. Моего отца закололи до такой степени, что он перестал узнавать близких», — рассказал тюменец.
Другая пациентка Вера сообщила, что её отец «сгорел» за четыре дня. Во вторник он зашёл в хоспис своими ногами, а в субботу его не стало. В понедельник за справками о смерти вместе с ней пришли ещё четыре семьи. В графе «причина смерти» указали рак простаты, хотя орган удалили год назад.
Десятки гневных отзывов на 2ГИС подтверждают жалобы. Одна из женщин рассказала, что её дяде с ХОБЛ вместо ингаляций давали бешеную дозу снотворного. Он показал один палец, когда его спросили, сколько раз за сутки дали подышать. Его не стало через 24 часа.
В департаменте здравоохранения Тюменской области обвинения опровергли. Там заявили, что за прошлый год не поступило ни одной официальной жалобы, а проверки нарушений не выявили.
Ранее Life.ru рассказывал, что за последние два года в кемеровском реабилитационном центре «Свобода», который продвигал рэпер Гуф, произошло около десяти смертей пациентов. Последний случай зафиксировали в прошлом месяце. Недавно силовики задержали сотрудников учреждения. Им инкриминируют оказание услуг, не соответствующих стандартам безопасности, и незаконные операции с психотропными веществами.
