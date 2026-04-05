Выкачали жизнь: За сутки в тюменском хосписе умерли четыре пациента

Родственники пациентов тюменского хосписа обвинили персонал в «усыплении» и жестоком обращении, ускоряющем смерть неизлечимо больных. Об этом сообщил URA.ru местный житель, якобы потерявший там близкого человека.

«Если ваша цель — как можно скорее и навсегда попрощаться с родным человеком, то это место подходит идеально. Моего отца закололи до такой степени, что он перестал узнавать близких», — рассказал тюменец.

Другая пациентка Вера сообщила, что её отец «сгорел» за четыре дня. Во вторник он зашёл в хоспис своими ногами, а в субботу его не стало. В понедельник за справками о смерти вместе с ней пришли ещё четыре семьи. В графе «причина смерти» указали рак простаты, хотя орган удалили год назад.

Десятки гневных отзывов на 2ГИС подтверждают жалобы. Одна из женщин рассказала, что её дяде с ХОБЛ вместо ингаляций давали бешеную дозу снотворного. Он показал один палец, когда его спросили, сколько раз за сутки дали подышать. Его не стало через 24 часа.

В департаменте здравоохранения Тюменской области обвинения опровергли. Там заявили, что за прошлый год не поступило ни одной официальной жалобы, а проверки нарушений не выявили.