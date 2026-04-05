5 апреля, 10:23

В Крыму заявили о «националистическом иге» в Одессе и Николаеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Глава крымского парламента Владимир Константинов высказался о ситуации в южных регионах Украины, включая Одессу и Николаев. Этим он поделился в разговоре с РИА «Новости».

«Весь юг Украины, от Николаева до Одессы, стонет от националистического ига», — сказал Константинов.

Константинов отметил, что у людей сохраняется культурная и историческая связь с Россией. Это влияет на общественные настроения в регионе. Также он высказался о текущем положении страны в целом. По его оценке, ситуация развивается по негативному сценарию и может привести к серьёзным последствиям.

Политик заявил, что Украина оказалась вовлечена в крупные политические процессы на международной арене. При этом он связал происходящее с интересами внешних игроков. Кроме того, Константинов упомянул о проблемах с коррупцией, указав на переплетение внутренних и внешних факторов, которые, по его мнению, влияют на ситуацию вокруг страны.

Нардеп заявил, что на Украине хотят думать и говорить по-русски

Ранее сообщалось, что на Украине значительная часть аудитории продолжает потреблять контент на русском языке. Более 70% жителей страны регулярно обращаются к таким материалам. Примерно каждый четвёртый делает это ежедневно.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
