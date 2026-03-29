29 марта, 14:47

Нардеп заявил, что на Украине хотят думать и говорить по-русски

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Несмотря на ограничения, жители Украины продолжают проявлять интерес к русскому языку. Об этом в своём Telegram-канале сообщил находящийся под стражей по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Дубинский также заявил, что, несмотря на общественные дискуссии и активность в соцсетях, часть жителей продолжает использовать русский язык в повседневной жизни — в том числе для общения, прослушивания музыки и чтения. Он добавил, что пока не найдено эффективного способа стимулировать население к покупке книг на украинском языке.

«Закрываются книжные магазины по всей Украине, потому что покупателей нет. Не хочет народ читать книги на мове (украинском языке – прим. Life.ru), хоть убейся…», — написал он.

На Украине радевший за давление на русский язык книжный бизнес оказался на грани катастрофы
Ранее в Одесском национальном технологическом университете уволили преподавателя после жалобы студента, который обратил внимание на использование русского языка во время занятий и при подготовке экзаменационных материалов. После обращения была проведена служебная проверка, по итогам которой зафиксировали нарушение языкового законодательства.

Милена Скрипальщикова
