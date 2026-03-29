В Одессе профессора уволили за использование русского языка

В Одесском национальном технологическом университете уволили профессора за проведение занятий и составление экзаменационных билетов на русском языке, сообщает сайт языкового омбудсмена Елены Ивановской. Жалобу подал один из студентов, после чего провели служебную проверку и составили протокол о нарушении языкового законодательства.

По словам преподавателя, причиной выдачи таких билетов стали проблемы с компьютером. Он также отметил, что его общение с учащимися на русском языке было ответом на их собственные вопросы, заданные на этом языке. Помимо отстранения от должности, профессору инкриминировали нарушение языкового закона, оформив соответствующий протокол.

Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе прошли проверки мобильных телефонов у педагогов на предмет соблюдения языкового законодательства. Внимание уделялось тому, на каком языке педагоги ведут общение с родителями учеников. Это стало частью контроля за соблюдением языковых норм.