29 марта, 10:34

В Одессе профессора уволили за использование русского языка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

В Одесском национальном технологическом университете уволили профессора за проведение занятий и составление экзаменационных билетов на русском языке, сообщает сайт языкового омбудсмена Елены Ивановской. Жалобу подал один из студентов, после чего провели служебную проверку и составили протокол о нарушении языкового законодательства.

«В Одесском технологическом университете уволили профессора за нарушение языкового закона», — указано на сайте.

По словам преподавателя, причиной выдачи таких билетов стали проблемы с компьютером. Он также отметил, что его общение с учащимися на русском языке было ответом на их собственные вопросы, заданные на этом языке. Помимо отстранения от должности, профессору инкриминировали нарушение языкового закона, оформив соответствующий протокол.

Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе прошли проверки мобильных телефонов у педагогов на предмет соблюдения языкового законодательства. Внимание уделялось тому, на каком языке педагоги ведут общение с родителями учеников. Это стало частью контроля за соблюдением языковых норм.

Полина Никифорова
