В Одессе профессора уволили за использование русского языка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina
В Одесском национальном технологическом университете уволили профессора за проведение занятий и составление экзаменационных билетов на русском языке, сообщает сайт языкового омбудсмена Елены Ивановской. Жалобу подал один из студентов, после чего провели служебную проверку и составили протокол о нарушении языкового законодательства.
«В Одесском технологическом университете уволили профессора за нарушение языкового закона», — указано на сайте.
По словам преподавателя, причиной выдачи таких билетов стали проблемы с компьютером. Он также отметил, что его общение с учащимися на русском языке было ответом на их собственные вопросы, заданные на этом языке. Помимо отстранения от должности, профессору инкриминировали нарушение языкового закона, оформив соответствующий протокол.
Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе прошли проверки мобильных телефонов у педагогов на предмет соблюдения языкового законодательства. Внимание уделялось тому, на каком языке педагоги ведут общение с родителями учеников. Это стало частью контроля за соблюдением языковых норм.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.