Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 07:56

«Это абсурд»: В Европе шокированы языковыми проверками телефонов украинских учителей

Junge Welt назвало абсурдными языковые проверки телефонов педагогов на Украине

Обложка © ТАСС / Владимир Синдеев

Обложка © ТАСС / Владимир Синдеев

В Одессе прошли проверки мобильных телефонов у педагогов на предмет соблюдения языкового законодательства. Об этом сообщило издание Junge Welt.

«В одной из школ обыскали шкафчики учителей и проверили их мобильные телефоны, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников», — говорится в материале.

Внимание уделялось тому, на каком языке педагоги ведут общение с родителями учеников. Это стало частью контроля за соблюдением языковых норм.

Госдеп с 2018 года выделил $1,4 млн украинской компании на русскоязычные соцсети

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с призывом к международному сообществу обратить внимание на ситуацию вокруг русскоязычного населения Украины. Поводом стало заявление украинского «мовного омбудсмена» о планах увеличить штрафы за использование русского языка.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
