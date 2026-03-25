«Это абсурд»: В Европе шокированы языковыми проверками телефонов украинских учителей

В Одессе прошли проверки мобильных телефонов у педагогов на предмет соблюдения языкового законодательства. Об этом сообщило издание Junge Welt.

«В одной из школ обыскали шкафчики учителей и проверили их мобильные телефоны, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников», — говорится в материале.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с призывом к международному сообществу обратить внимание на ситуацию вокруг русскоязычного населения Украины. Поводом стало заявление украинского «мовного омбудсмена» о планах увеличить штрафы за использование русского языка.