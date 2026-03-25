Госдепартамент США с 2018 года перечислил украинской компании Republic Strategic Communications более 1,4 миллиона долларов на услуги по управлению социальными сетями на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости», изучив американские правительственные документы.

Основной контракт был заключён в 2018 году, позже сотрудничество продолжилось в рамках новых соглашений, включая заказы 2024–2026 годов. Общая сумма по восьми заказам составила 1,436 миллиона долларов. Из них около 591 тысячи долларов были выделены после февраля 2022 года.

Тем временем Евросоюз не смог утвердить выделение Украине военного финансирования на 90 миллиардов евро. Решение заблокировали Венгрия и Словакия.