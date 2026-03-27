На Украине радевший за давление на русский язык книжный бизнес оказался на грани катастрофы

На Украине фиксируется массовое закрытие книжных магазинов. Об этом сообщил глава наблюдательного совета издательства RNK-Ranok Виктор Круглов, его слова приводит «Страна.ua». По его данным, только за март прекратили работу шесть торговых точек.

Навсегда закрылись книжные магазины в Виннице и Кропивницком, открывшиеся в 2023 и 2024 годах на волне энтузиазма в ожидании господдержки. Сеть «Якабу» на следующей неделе сворачивает свою единственную офлайн-точку в Главпочтамте на Крещатике. Издательство «АртБукс» ликвидирует фирменный магазин на Большой Васильковской из-за убыточности.

Ранее «Книголенд» закрыл точку в подземном ТЦ на Майдане, под вопросом существование магазина на Русановке в Киеве. Владелица «Моей книжной полки» также сообщила о прекращении работы, а сети «Ридит» и «Сенс» отчитались о миллионных убытках по итогам года.

Круглов отмечает, что средний чек в январе–марте упал вдвое: если раньше покупали по 3–5 книг за раз, то теперь — по 1–2. Издатели вынуждены предлагать огромные скидки, чтобы вернуть хоть часть вложенных средств. Принятый в 2023 году закон о поддержке книгоиздательской отрасли, по его словам, так и не заработал.

Народный депутат Максим Бужанский, комментируя ситуацию, напомнил, как «стонущие» издатели сами приветствовали закон о запрете перевода зарубежной литературы на русский язык и её издания на Украине. По оценке парламентария, после этого рынок потерял половину, а то и 70% покупателей, и никакая господдержка ситуацию уже не исправит.

А в России тем временем растёт рынок ломбардов, уже почти достигший триллионного рубежа по объёму выручки — показатель сопоставим с оборотом нишевых маркетплейсов (990 млрд рублей), рыбной промышленностью (1,1 трлн) и косметическим рынком (1,2 трлн). За минувший год число новых клиентов в этом сегменте увеличилось примерно на 15%, и в первые месяцы 2026-го динамика сохраняется на уровне 7–10%. При этом количество заключаемых сделок держится в узком коридоре — 2–2,3 миллиона в год.