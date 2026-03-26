Рынок ломбардов стремительно растёт в России, приближаясь к 1 трлн рублей

Оборот российских ломбардов вплотную приближается к одному триллиону рублей. По этому показателю он сопоставим с сегментом нишевых маркетплейсов (990 млрд рублей), рыбной отраслью (1,1 трлн рублей) и рынком косметики (1,2 трлн рублей). Об этом пишет Telegram-канал Mash Money.

По итогам 2025 года приток новых клиентов в ломбарды вырос примерно на 15%, а в начале 2026 года темпы сохраняются на уровне 7–10%. При этом количество сделок остаётся практически неизменным — на уровне 2–2,3 млн в год.

Основной драйвер роста — увеличение среднего чека: клиенты всё чаще приносят в залог не только золото, но и дорогие часы стоимостью 10–20 млн рублей, автомобили и другие предметы роскоши.

Ранее в России обсуждалась возможность законодательно разрешить ломбардам принимать криптовалюту в качестве залогового актива. С инициативой выступило Национальное объединение ломбардов. Как утверждается, Центробанк уже предварительно одобрил эту идею. Если соответствующие поправки будут приняты, рынок ломбардов может ожидать резкий скачок: по прогнозам, его объём способен вырасти с нынешних 100 млрд рублей до 1 трлн рублей в течение трёх лет.