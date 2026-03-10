Россиянки включили подарки от бывшего в топ вещей, которые готовы сдать в ломбард

Россиянки чаще всего готовы сдавать в ломбарды украшения, которые больше не носят. Согласно опросу, на первом месте оказались украшения, которыми женщины перестали пользоваться — такой вариант выбрали 58% респондентов.

«Россиянки назвали, что пойдут сдавать первыми. Чаще всего в ломбарды понесут украшения, которые больше не носят (58%), сломанные или повреждённые изделия (46%), украшения, вышедшие из моды (37%), подарки бывшего (35%)», — говорится в исследовании ювелирной сети «585 Золотой», проведённого для РИА Новости.

Также многие готовы расстаться с аксессуарами, которые вышли из моды — так ответили 37% участниц опроса. Ещё 35% признались, что могут отнести в ломбард подарки от бывших партнёров. При этом фамильные и унаследованные украшения женщины стараются сохранять. Лишь 11% опрошенных готовы сдать такие вещи. В исследовании приняли участие более трёх тысяч россиянок старше 18 лет. Большинство из них следят за ростом цен на золото и другие драгоценные металлы.

Почти половина респонденток заявила, что в случае необходимости готова продать украшения. Основными причинами называют оплату лечения, инвестиции в бизнес, погашение долгов или крупные покупки.

Ранее Life.ru объяснил, как по выбору цветов на 8 Марта узнать о характере мужчины. Флорист уверена, что букет отражает не только отношение к женщине, но и личность самого дарителя. К примеру, профессионал, доверяющий экспертам, просит собрать «что-нибудь красивое».