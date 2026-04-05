Годовалый ребёнок и мужчина погибли в страшном ДТП в Армавире

В Армавире произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, включая годовалого ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Младенец и водитель погибли в ДТП под Армавиром, одна пострадавшая в больнице.

«Предварительно, накануне вечером в Армавире на ФАД «Кавказ» 36-летний водитель «Опель Астра» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Лада Приора», — говорится в сообщении.

Удар оказался настолько сильным, что оба водителя и пассажиры получили серьёзные травмы. В результате на месте происшествия скончался водитель «Опель Астра». Также погиб годовалый ребёнок, находившийся в салоне «Лады». Девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

Ещё одна пострадавшая — 25-летняя женщина — была госпитализирована с повреждениями различной степени тяжести. Её доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. По предварительным данным, во время движения ребёнок находился на руках у матери на переднем сиденье. Женщина при этом не была пристёгнута ремнём безопасности.

Госавтоинспекция напомнила о необходимости использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Такие меры позволяют снизить риск тяжёлых последствий при ДТП.

