5 апреля, 12:31

Дочь убитого генерала Сулеймани опровергла родство с задержанными в США иранками

Командующий подразделением «Кудс» в составе КСИР Касем Сулеймани. Обложка © ТАСС / Zuma

Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани опровергла заявления Госдепа США о том, что задержанные в Штатах женщины — его родственницы. Данную информацию передаёт агентство Tasnim.

«Задержанные в США лица не имеют никакого отношения к мученику Сулеймани, и заявление Министерства иностранных дел США — ложь», — сообщила Зейнаб Сулеймани.

Хамида Сулеймани Афшар и её дочь лишены грин-карт и взяты под стражу иммиграционной службой. Причиной назвали публикации в соцсетях, где они выражали поддержку Ирану и одобряли атаки на американских военных. Сами задержанные приходятся генералу племянницей и внучатой племянницей. Зейнаб назвала эти заявления ложью.

Иран пообещал «открыть врата ада» перед Израилем и США

Напомним, что Касем Сулеймани, командовавший элитным подразделением «Кудс» в составе КСИР, был убит в 2020 году в результате целенаправленного удара американских ВВС. Операцию провели по указанию президента США Дональда Трампа. Трамп назвал генерала террористом номер один и обвинил его в организации взрывов в американских посольствах. В ответ Иран нанёс ракетные удары по базе в Ираке, где находились американские военные.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
