Дочь убитого генерала Сулеймани опровергла родство с задержанными в США иранками

Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани опровергла заявления Госдепа США о том, что задержанные в Штатах женщины — его родственницы. Данную информацию передаёт агентство Tasnim.

«Задержанные в США лица не имеют никакого отношения к мученику Сулеймани, и заявление Министерства иностранных дел США — ложь», — сообщила Зейнаб Сулеймани.

Хамида Сулеймани Афшар и её дочь лишены грин-карт и взяты под стражу иммиграционной службой. Причиной назвали публикации в соцсетях, где они выражали поддержку Ирану и одобряли атаки на американских военных. Сами задержанные приходятся генералу племянницей и внучатой племянницей. Зейнаб назвала эти заявления ложью.