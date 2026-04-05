5 апреля, 12:33

В АКОРТ объяснили рост цен на томаты сезонными колебаниями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В российских торговых сетях килограмм томатов сейчас можно купить от 249 рублей. Это обычная сезонная ситуация, заявил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По словам Богданова, в начале и середине апреля цены традиционно ползут вверх. Причина — рост затрат тепличных хозяйств. Как только начнётся сезон отечественных грунтовых овощей, стоимость постепенно пойдёт вниз. Для томатов сезонная коррекция наступает позже, чем для огурцов.

Сети расширяют поставки как российских, так и импортных томатов, чтобы поддерживать разнообразие и доступность, добавил глава ассоциации. В зависимости от формата магазина на полках представлено от 5 до 53 видов и фасовок — каждый может выбрать вариант под свой бюджет.

В России может начаться дефицит помидоров из-за застрявших в Иране грузов
В России может начаться дефицит помидоров из-за застрявших в Иране грузов

Ранее Life.ru писал о значительном скачке цен на помидоры: средняя стоимость превышает 500 рублей за килограмм, а в некоторых случаях доходит до почти полутора тысяч. Напомним, в начале марта томаты в России подорожали почти на 6%, на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытия Тегераном экспорта продовольствия и сельхозсырья. Примечательно, что именно Иран поставлял в РФ более 60% продукции.

Дарья Денисова
