В АКОРТ объяснили рост цен на томаты сезонными колебаниями
Обложка © Life.ru
В российских торговых сетях килограмм томатов сейчас можно купить от 249 рублей. Это обычная сезонная ситуация, заявил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
По словам Богданова, в начале и середине апреля цены традиционно ползут вверх. Причина — рост затрат тепличных хозяйств. Как только начнётся сезон отечественных грунтовых овощей, стоимость постепенно пойдёт вниз. Для томатов сезонная коррекция наступает позже, чем для огурцов.
Сети расширяют поставки как российских, так и импортных томатов, чтобы поддерживать разнообразие и доступность, добавил глава ассоциации. В зависимости от формата магазина на полках представлено от 5 до 53 видов и фасовок — каждый может выбрать вариант под свой бюджет.
Ранее Life.ru писал о значительном скачке цен на помидоры: средняя стоимость превышает 500 рублей за килограмм, а в некоторых случаях доходит до почти полутора тысяч. Напомним, в начале марта томаты в России подорожали почти на 6%, на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытия Тегераном экспорта продовольствия и сельхозсырья. Примечательно, что именно Иран поставлял в РФ более 60% продукции.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.