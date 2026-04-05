Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X сравнил нынешнюю ситуацию с началом пандемии коронавируса и посоветовал готовиться к крайне серьёзному кризису. В числе мер он назвал приобретение российских энергоресурсов.

По словам Дмитриева, сейчас многие недооценивают грядущие экономические потрясения. Точно так же, как в начале пандемии коронавируса мало кто понимал, что вирус подорвёт жизни и экономику всех стран. Его фонд тогда оперативно разработал тест, лекарство и вакцину, которую одобрили более 70 государств.

Дмитриев отметил, что большинство чиновников в Евросоюзе и Британии до сих пор ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают угрозу. Он призвал тщательно готовиться к кризису в энергетике, сельском хозяйстве и экономике, поддерживать честных политиков и закупать российские энергоресурсы.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовятся к экономическому шоку, который может сравниться с последствиями пандемии коронавируса. Внутри ЕС заметно нарастание атмосферы, напоминающей времена разгула CoViD-19. Некоторые представители европейских стран предполагают, что так называемое «экономическое заражение» окажется даже серьёзнее.