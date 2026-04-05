Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 12:51

Дмитриев призвал готовиться к кризису, сравнив ситуацию с началом CoViD-19

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X сравнил нынешнюю ситуацию с началом пандемии коронавируса и посоветовал готовиться к крайне серьёзному кризису. В числе мер он назвал приобретение российских энергоресурсов.

По словам Дмитриева, сейчас многие недооценивают грядущие экономические потрясения. Точно так же, как в начале пандемии коронавируса мало кто понимал, что вирус подорвёт жизни и экономику всех стран. Его фонд тогда оперативно разработал тест, лекарство и вакцину, которую одобрили более 70 государств.

Дмитриев отметил, что большинство чиновников в Евросоюзе и Британии до сих пор ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают угрозу. Он призвал тщательно готовиться к кризису в энергетике, сельском хозяйстве и экономике, поддерживать честных политиков и закупать российские энергоресурсы.

Путин: Некоторые сравнивают последствия событий на Ближнем Востоке с пандемией
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовятся к экономическому шоку, который может сравниться с последствиями пандемии коронавируса. Внутри ЕС заметно нарастание атмосферы, напоминающей времена разгула CoViD-19. Некоторые представители европейских стран предполагают, что так называемое «экономическое заражение» окажется даже серьёзнее.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • ЕС
  • Великобритания
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar