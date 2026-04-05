Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 апреля, 13:26

При пожаре в ТЦ Калининграда пострадали три человека — у них ожоги и отравление

По меньшей мере трое посетителей торгового центра «Гиант» в Калининграде получили травмы в результате пожара. Согласно информации Telegram-канала Baza, у пострадавших зафиксированы ожоги различной степени тяжести и признаки отравления продуктами горения.

Обстановка на месте ЧП. Видео © Telegram / Прокуратура Калининградской области

На месте происшествия продолжают функционировать экстренные службы, осуществляющие поисково-спасательные операции для обнаружения лиц, которые могли остаться внутри здания. Тем временем площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров. Очаг возгорания пока не установлен.

Отец и сын погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
О крупном пожаре в ТЦ «Гигант» в Калининграде сообщалось ранее. По словам очевидцев, пламя, вспыхнувшее примерно час назад на западе города, распространилось с первого по третий этаж ТЦ. Есть данные, что огонь затронул и автомобили на парковке, некоторые из них выгорели дотла.

Обложка © Telegram / Калининград с огоньком

Наталья Демьянова
