При пожаре в ТЦ Калининграда пострадали три человека — у них ожоги и отравление
По меньшей мере трое посетителей торгового центра «Гиант» в Калининграде получили травмы в результате пожара. Согласно информации Telegram-канала Baza, у пострадавших зафиксированы ожоги различной степени тяжести и признаки отравления продуктами горения.
Обстановка на месте ЧП. Видео © Telegram / Прокуратура Калининградской области
На месте происшествия продолжают функционировать экстренные службы, осуществляющие поисково-спасательные операции для обнаружения лиц, которые могли остаться внутри здания. Тем временем площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров. Очаг возгорания пока не установлен.
О крупном пожаре в ТЦ «Гигант» в Калининграде сообщалось ранее. По словам очевидцев, пламя, вспыхнувшее примерно час назад на западе города, распространилось с первого по третий этаж ТЦ. Есть данные, что огонь затронул и автомобили на парковке, некоторые из них выгорели дотла.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Калининград с огоньком