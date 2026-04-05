Священник объяснил, как правильно провести Страстную седмицу

В РПЦ напомнили о значении Страстной недели и дали рекомендации верующим, как провести этот период. Он начинается 6 апреля и посвящён воспоминаниям последних дней земной жизни Иисуса Христа. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

«В пятницу закончился основной этап Великого поста – так называемая четыредесятница. Эти 40 дней были периодом нашего аскетического приготовления, чтобы мы посмотрели внутрь самих себя», — отметил Козлов.

С наступлением Страстной недели акцент смещается. По словам представителя Церкви, в этот период внимание должно быть направлено на события, связанные с земным путём Иисуса Христа.

Особое значение придаётся молитве и участию в богослужениях. Также рекомендуется чаще обращаться к текстам Евангелия, чтобы глубже понять смысл происходящего. Протоиерей отметил, что перед Страстной неделей идут Лазарева суббота и Вербное воскресенье, которые выпадают на 4 и 5 апреля 2026 года. Эти даты не относятся напрямую к этапам поста, однако с них начинается отсчёт до Пасхи.

Напомним, что Страстная неделя 2026 года начинается в начале апреля и считается самой строгой частью Великого поста. В этот период верующим важно соблюдать особые правила и подготовиться к Пасхе.