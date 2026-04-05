После обрушения дома в Махачкале возбудили уголовное дело о халатности

В Махачкале начали расследование после обрушения жилого здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

Видео © Telegram / СУ СК России по республике Дагестан

«Следственным отделом по Советскому району г. Махачкалы следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Следствие предполагает, что к произошедшему могут быть причастны должностные лица городской администрации. По версии правоохранителей, ответственные за безопасность эксплуатации здания не предприняли своевременных мер. Речь идёт о ситуации с подтоплением и постепенным разрушением основания дома, которое в итоге привело к обрушению.