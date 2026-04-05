Для автомобилистов старше 65 лет ввели новые правила медосмотра

В России с 1 апреля 2026 года усложнилась процедура прохождения медкомиссии для получения или продления водительских прав. Больше всего новые правила ударят по автомобилистам старше 65 лет.

Главное нововведение — полная цифровизация. Медицинское заключение теперь формируют только в электронном виде, заверяют цифровой подписью врача и отправляют напрямую в ГИБДД. Все выявленные проблемы со здоровьем попадают в единую базу данных. Нарколог, психиатр и анализы крови с мочой остаются обязательными. Если результаты неудовлетворительные — продлить права не получится.

Для людей старше 65 лет добавили проверки слуха, памяти, реакции и координации. Профессиональных водителей за отказ от осмотра могут временно отстранить от работы. Медики также получили право временно блокировать допуск к управлению при обнаружении опасных заболеваний или после серьёзных аварий. Восстановить права в таких случаях можно будет только через суд и после повторного обследования.

Ранее сообщалось, что с марта 2027 года российских водителей ждёт новый порядок: права смогут отобрать не только по итогам медкомиссии, но и после рядового похода к терапевту. ГИБДД получит доступ к медбазе Минздрава, и если врач обнаружит заболевание, с которым нельзя садиться за руль, права временно приостановят. Опасный диагноз могут выявить при любом обращении к врачу, после чего водителя отправят на дообследование, а справку перешлют в МВД.