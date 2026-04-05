Между Россией и Танзанией запустят прямые рейсы

Россия и Танзания договорились о запуске прямых рейсов. Об этом заявил ТАСС министр транспорта Танзании Макаме Мняа Мбарава.

По его словам, политическое решение уже принято, и сейчас стороны работают над скорейшей организацией авиасообщения. Точные даты министр не назвал — остаётся уладить ряд моментов в соответствии с международными стандартами.

Мбарава подчеркнул, что процесс уже идёт, и о запуске рейсов сообщат дополнительно. По его убеждению, прямое авиасообщение состоится как можно скорее на благо народов обеих стран.

Ранее Росавиация предложила российским авиакомпаниям, имеющим дальнемагистральные Boeing 777, Airbus A330 и A350, организовать перелёты в Бразилию. Маршрут предполагает технические остановки для дозаправки в Египте, Эфиопии, Марокко или Тунисе, из-за чего общая продолжительность пути составит около 20 часов. Главная проблема — отсутствие договорённостей с авиавластями большинства этих стран. На данный момент прямое авиасообщение у России налажено только с Египтом.