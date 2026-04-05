Минобороны Турции уничтожило очередную дрейфующую мину в Чёрном море

У побережья турецкой Игнеады в Чёрном море обнаружили мину и уничтожили её силами ВМС. Об этом сообщило Минобороны страны в социальной сети Х.

У черноморского побережья Турции уничтожили мину. Фото © Х /T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Подозрительный объект идентифицировали как мину, а затем успешно ликвидировали в море подразделения SAS. В министерстве отметили, что мониторинг и поиск угроз в Чёрном море ведутся круглосуточно с помощью кораблей и морской авиации.

У черноморского побережья Турции уничтожили мину. Фото © Х /T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Игнеада находится в провинции Кыркларели на северо-западе Турции, недалеко от границы с Болгарией. Подробности о происхождении мины не раскрываются.

