5 апреля, 16:38

Минобороны Турции уничтожило очередную дрейфующую мину в Чёрном море

У черноморского побережья Турции уничтожили мину. Обложка © Х /T.C. Millî Savunma Bakanlığı

У черноморского побережья Турции уничтожили мину. Обложка © Х /T.C. Millî Savunma Bakanlığı

У побережья турецкой Игнеады в Чёрном море обнаружили мину и уничтожили её силами ВМС. Об этом сообщило Минобороны страны в социальной сети Х.

У черноморского побережья Турции уничтожили мину. Фото © Х /T.C. Millî Savunma Bakanlığı

У черноморского побережья Турции уничтожили мину. Фото © Х /T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Подозрительный объект идентифицировали как мину, а затем успешно ликвидировали в море подразделения SAS. В министерстве отметили, что мониторинг и поиск угроз в Чёрном море ведутся круглосуточно с помощью кораблей и морской авиации.

У черноморского побережья Турции уничтожили мину. Фото © Х /T.C. Millî Savunma Bakanlığı

У черноморского побережья Турции уничтожили мину. Фото © Х /T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Игнеада находится в провинции Кыркларели на северо-западе Турции, недалеко от границы с Болгарией. Подробности о происхождении мины не раскрываются.

ВСУ начали массово расставлять мины с эффектом Доплера

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна способна заминировать границы с Россией и Белоруссией за 48 часов в случае угрозы. Военный эксперт Анатолий Лобанов назвал обозначенный срок немыслимым, поскольку норматив инженерных подразделений НАТО — один-два километра минных полей в сутки. Чтобы перекрыть 400-километровую границу за двое суток, нужно либо массированное дистанционное минирование, либо превентивная готовность.

BannerImage
