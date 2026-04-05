Россиянам рассказали, какие растения не боятся заморозков и готовы к высадке

В Московской области ожидаются ночные заморозки до -5 градусов, мокрый снег и гололедица. Самыми холодными станут четверг и пятница, 9–10 апреля. Агроном и биолог Михаил Воробьёв в беседе с 360.ru объяснил, как спасти растения.

По словам эксперта, сейчас в столичном регионе ничего не цветёт, поэтому похолодание даже полезно — оно притормозит слишком активное развитие растений. А вот если они зацветут в конце апреля, тогда заморозки могут погубить урожай.

Саженцы плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, сливы) уже можно высаживать, но эти деревья ещё спят. Если растение куплено в садовом центре, где оно начало вегетацию, его нужно держать на подоконнике до середины мая, а перед высадкой приучать к солнцу. Укрывные сорта винограда, европейские и американские сорта роз и ежевики наименее устойчивы к морозам — их лучше укрывать нетканым материалом.

Для крупных деревьев подойдёт дымование: дымовые кучи или специальные шашки окутывают кроны теплом. В теплицах можно поставить электрические обогреватели, керосиновые лампы или просто бочку с горящими углями — это поможет пережить кратковременные заморозки.

