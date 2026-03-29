Россиянам назвали запрещённое растение на даче, за которое грозит тюремный срок

Выращивание на дачных участках шалфея предсказателей (Salvia divinorum) может обернуться для садоводов административной или даже уголовной ответственностью с лишением свободы на срок до восьми лет. Об этом ТАСС сообщила адвокат Адвокатской палаты города Москвы, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнёры» Олеся Слезкина.

Эксперт отметила, что речь не о всём шалфея, а в конкретных видах, которые числятся в списке растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры.

«В перечне прямо указан шалфей предсказателей (Salvia divinorum) — но это не тождественно обычному лекарственному или декоративному шалфею, который выращивают на дачных участках», — подчеркнула она.

При оценке правовых рисков необходимо обращать внимание на ботаническую идентификацию растений, а не на их привычные названия. По мнению эксперта, если кто-то выращивает растение из списка запрещённых, но его количество не достигает уголовно наказуемого крупного размера, такой человек может столкнуться с административной ответственностью согласно статье 10.5.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В данной ситуации физическим лицам может быть назначен штраф в диапазоне от трёх до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток, тогда как для юридических лиц штрафы колеблются от 100 до 300 тысяч рублей.

Когда количество растений достигает уровня, который считается крупным размером, вступает в силу статья 231 Уголовного кодекса России, регулирующая незаконное культивирование запрещённых растений. Как отметила адвокат, в соответствии с первой частью данной статьи, за такие действия могут назначить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на аналогичный период.

В случаях, когда речь заходит об особенно крупном размере или о преступлении, осуществлённом группой лиц по предварительному сговору, согласно второй части данной статьи, меры наказания становятся значительно строже, и максимальный срок лишения свободы может составлять до восьми лет.

«В этом и состоит основная правовая ловушка для дачников — уголовные риски возникают не только вокруг общеизвестных мака и конопли, но и вокруг менее очевидных растений, которые некоторые воспринимают как редкую садовую экзотику», — пояснила Слезкина.

Крупным размером для шалфея предсказателей является порог в 10 растений, а порог особо крупного размера устанавливается на отметке в 100 растений.

А ранее россиян предупредили об угрозе оказаться в тюрьме из-за вьюнка на даче. Растение включено в «чёрный список» из-за психотропных свойств. Ответственность предусмотренна не только за собственноручную высадку, но и за бездействие: если растения выросли на участке сами, а владелец их не истребил.