Россияне рискуют нарваться на штраф в 4 тысячи рублей за сбор берёзового сока

За сбор берёзового сока в черте Москвы или на особо охраняемых природных территориях грозят серьёзные штрафы. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, лесной кодекс разрешает гражданам бесплатно собирать пищевые ресурсы, включая сок, но не везде. В столице подсочка деревьев считается повреждением зелёных насаждений. За это статьёй 4.18 КоАП Москвы предусмотрены штрафы: для граждан — от 3,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических — 300 тысяч рублей.

«Прежде всего, надо понимать, что нельзя собирать сок в самой столице на озеленённых территориях. Подсочка берёзы в таких местах расценивается как повреждение зелёных насаждений, а за это по статье 4.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях предусмотрен штраф», — пояснил он.

На особо охраняемых природных территориях сбор сока также запрещён. Нарушителей накажут по статье 8.39 КоАП РФ. Штраф для граждан составит до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, для юридических — до 500 тысяч.

Даже если сбор разрешён, важно соблюдать региональные правила. Например, в Подмосковье можно использовать только деревья диаметром от 20 сантиметров на высоте 1,4 метра. После заготовки отверстия нужно закрыть деревянной пробкой и замазать варом или глиной с известью. За нарушение этих требований грозит штраф по статье 8.25 КоАП РФ: до 500 рублей для граждан, до 1 тысячи — для должностных лиц, до 10 тысяч — для юридических.

