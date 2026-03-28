Россиян предупредили об угрозе оказаться в тюрьме из-за вьюнка на даче

Россиянам, выращивающим ипомею трёхцветную — декоративную лиану, известную в народе как «вьюнок» или «утренняя слава», может грозить уголовная ответственность. Об этом ТАСС сообщила адвокат Адвокатской палаты Москвы, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнёры» Олеся Слёзкина.

По словам защитника, помимо традиционных конопли и мака, в перечень запрещённых растений, включённый в 2024 году, входят ипомея трёхцветная, голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала и турбина щитковидная. За их культивацию предусмотрены штрафы, а при значительных объёмах — уголовное преследование. Также наказание грозит за любые грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин.

Слёзкина подчеркнула, что многие россияне высаживают ипомею вдоль заборов и стен, не подозревая о её психотропных свойствах и о том, что растение включено в «чёрный список». Ответственность возможна не только за посев, но и за бездействие: если на участке самосевом появились наркосодержащие растения, а владелец не принимает мер к их уничтожению, его могут привлечь по статье 10.5 КоАП РФ.

При этом адвокат уточнила, что ни один вид мяты, включая полевую (Mentha arvensis), в перечень наркосодержащих растений не включён, поэтому их выращивание не влечёт ответственности.

К слову, жителям многоквартирных домов, которые превращают балконы в склад старых вещей, тоже грозят штрафы — за нарушение правил пожарной безопасности. Как пояснили в Общественной палате РФ, захламление балкона создаёт реальную угрозу возгорания, а за подобное нарушение предусмотрена статья 20.4 КоАП РФ, по которой граждан могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.