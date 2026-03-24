Свалка на лоджии: Хранение «очень нужных» вещей может влететь вам в копеечку

При хранении старых вещей на балконах жителям многоквартирных домой грозят штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом РИА «Новости» сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ. Его размер для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей», — сказал он.

По его словам, захламление балкона может привести не только к административному наказанию, но и к реальным рискам возгорания. Он отметил, что старые предметы способны легко загореться, например, от случайно попавшего окурка. Кроме того, загромождение пространства может перекрывать пути эвакуации при пожаре.

Отдельно специалист указал, что балконы относятся к общим правилам эксплуатации жилых помещений. Нарушение порядка их использования также подпадает под административную ответственность. По его словам, за подобные действия может быть назначен штраф от 1000 до 1500 рублей по другой статье КоАП РФ, связанной с нарушением правил пользования жильём.

Машаров добавил, что существуют и технические правила. В частности, допустимая нагрузка на балконную плиту ограничена, и превышение этого показателя способно привести к повреждению конструкции. При этом он уточнил, что хранение некоторых вещей не считается нарушением. Речь идёт о велосипедах, лыжах, растениях в горшках и мебели для отдыха, если они не создают опасной перегрузки и не мешают эвакуации.

Ранее сообщалось, что размещение вещей на фасадах многоквартирных домов может повлечь административную ответственность. В частности, речь шла о случаях, когда бельё сушится за пределами балконов или окон и выходит на внешнюю сторону здания.