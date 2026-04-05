Sohu: США были застигнуты врасплох союзником России в ООН
На заседании Совета Безопасности ООН отклонили проект резолюции по Ормузскому проливу, который предусматривал возможность применения силы для обеспечения прохода судов. Как заявляет издание Sohu, США были «застигнуты врасплох» действиями Москвы и Парижа.
В документе предлагалось наделить международные силы правом использовать все необходимые средства для разблокировки пролива и гарантии свободного судоходства. Согласно журналистам, США рассчитывали, что Россия воздержится от голосования, но Москва проголосовала против, а вместе с ней — Франция и Китай.
«Соединённые Штаты были застигнуты врасплох, они не ожидали, что Франция и Россия сообща выступят против», — утверждает издание.
Напомним, заседание ООН прошло 3 апреля. Россия, Китай и Франция «фактически сорвали» принятие резолюции о применении силы в отношении Ирана для возобновления судоходства в Ормузском проливе. При этом предложение раскритиковали и непостоянные члены Совбеза. Также известно, что Тегеран просил Москву не допустить принятия документа.
