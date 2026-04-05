Иран потребовал компенсации за войну для открытия Ормузского пролива

В Иране допустили открытие Ормузского пролива при условии компенсации ущерба от войны. Об этом заявил заместитель руководителя канцелярии президента Ирана Мехди Табатабаи, отвечая на угрозы американского лидера Дональда Трампа, пишет CNN.

По словам Табатабаи, пролив будет полностью открыт только тогда, когда финансовый ущерб от агрессии США и Израиля полностью компенсируют. Ультиматум главы Белого дома он назвал отражением полного отчаяния и ярости.

Ранее Тегеран разделил все государства, чьи суда используют пролив, на три категории. Дружественные страны имеют право на свободный проход. Нейтральным придётся платить высокие сборы. А враждебным пользоваться проливом запрещено.

Напомним, ранее Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не откроют к вечеру вторника, США уничтожат все иранские электростанции и мосты. Американский лидер заявил, что к указанному сроку у Ирана не останется ни одной электростанции и ни одного моста. Трамп подчеркнул, что США находятся в сильной позиции, а Ирану, по его прогнозам, потребуется 20 лет на восстановление, если повезёт.