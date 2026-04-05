В Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб доброволец народной дружины

В Белгородской области в селе Берёзовка в результате атаки беспилотника скончался народный дружинник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Берёзовка Борисовского округа в результате удара дрона ВСУ погиб доброволец народной дружины», — написал он в своём телеграм-канале.

Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи оказали ему медицинскую помощь и пытались стабилизировать состояние. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее стало известно, что обломки сбитых украинских дронов упали на территории предприятий в Новороссийске. На одном из них возник пожар, который был оперативно потушен. Пострадавших в результате происшествия не было.