Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ушёл в отставку
Обложка © VK / Евгений Беляев
Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляв сообщил о решении уйти в отставку. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Время на посту Главы города стало для меня серьёзной школой и испытанием. Многое у нас получилось вместе. Мы реализовали много знаковых проектов, которые изменили город к лучшему. <...> Остаюсь жить и работать в Петропавловске-Камчатском, но уже не в должности главы. Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку», — пишет Беляев.
Он признал, что часть проблем, накапливавшихся в течение нескольких лет, решить не удалось. Особенно заметно это проявилось прошедшей зимой, когда коммунальные службы столкнулись с последствиями аномальных снегопадов. Организация работ по их ликвидации оказалась недостаточной.
Ранее власти Петропавловска-Камчатского отменили режим ЧС, который действовал в регионе с 16 января. За три месяца из города вывезли свыше полумиллиона кубометров снега. 3 апреля стартовали общегородские субботники. Они начались раньше из-за аномальной зимы. К участию были приглашены не только коммунальные работники, но и жители города.
