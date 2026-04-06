Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ушёл в отставку

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляв сообщил о решении уйти в отставку. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Время на посту Главы города стало для меня серьёзной школой и испытанием. Многое у нас получилось вместе. Мы реализовали много знаковых проектов, которые изменили город к лучшему. <...> Остаюсь жить и работать в Петропавловске-Камчатском, но уже не в должности главы. Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку», — пишет Беляев.

Он признал, что часть проблем, накапливавшихся в течение нескольких лет, решить не удалось. Особенно заметно это проявилось прошедшей зимой, когда коммунальные службы столкнулись с последствиями аномальных снегопадов. Организация работ по их ликвидации оказалась недостаточной.