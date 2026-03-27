Жители крохотного села на Камчатке три месяца выживают без продуктов и вещей

Жители села Каменское на Камчатке уже три месяца не могут получить жизненно необходимые товары. По данным SHOT, с середины декабря 2025 года доставка посылок в населённый пункт полностью остановлена.

Для Каменского, отрезанного от внешнего мира из-за географического положения, это стало настоящей катастрофой. В селе нет нормальных магазинов, поэтому всё — от детских подгузников до одежды — заказывают через интернет. Сейчас у многих жителей заказы, оформленные ещё в декабре, отображаются с ожидаемой датой доставки только на конец апреля или даже май.

Все посылки скапливаются в 300 километрах от Каменского — в посёлке Корф. Оттуда их доставляют вертолётами, так как наземного и водного сообщения нет. Однако с конца декабря авиасообщение прервано. Глава администрации села Сергей Тынентекьев объяснил, что причина — плохие погодные условия и неудовлетворительное состояние взлётно-посадочной полосы в Корфе.

Не исключено, что сёла и в московской области скоро будут отрезаны от цивилизации. В регионе ожидается паводок выше нормы — синоптики и спасатели предупреждают о риске подтоплений в десятках населённых пунктов. В регионе уже создана четырёхуровневая система мониторинга: за уровнем воды следят не только на местах, но и с помощью спутников, а также искусственного интеллекта.