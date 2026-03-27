Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 11:33

Жители крохотного села на Камчатке три месяца выживают без продуктов и вещей

Обложка © wikipedia / Thabigd

Жители села Каменское на Камчатке уже три месяца не могут получить жизненно необходимые товары. По данным SHOT, с середины декабря 2025 года доставка посылок в населённый пункт полностью остановлена.

Для Каменского, отрезанного от внешнего мира из-за географического положения, это стало настоящей катастрофой. В селе нет нормальных магазинов, поэтому всё — от детских подгузников до одежды — заказывают через интернет. Сейчас у многих жителей заказы, оформленные ещё в декабре, отображаются с ожидаемой датой доставки только на конец апреля или даже май.

Все посылки скапливаются в 300 километрах от Каменского — в посёлке Корф. Оттуда их доставляют вертолётами, так как наземного и водного сообщения нет. Однако с конца декабря авиасообщение прервано. Глава администрации села Сергей Тынентекьев объяснил, что причина — плохие погодные условия и неудовлетворительное состояние взлётно-посадочной полосы в Корфе.

От паводков до полыхающих лесов: Как аномальный апрель проверит Россию на прочность — прогноз от эколога

