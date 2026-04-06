Во Франции под арестом находятся 411 граждан России
Посольство России во Франции. Обложка © Flickr / Ambassade de Russie en France
Во Франции более 400 российских граждан находятся под арестом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России во Франции.
«В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 гражданах России, арестованных и находящихся под следствием», — говорится в заявлении.
Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон начал терять ключевых соратников в Елисейском дворце. Чиновники из его команды покидают посты на фоне приближающегося конца президентского срока. Сотрудники пытаются подготовиться к новым должностям.
