Врио главы Петропавловска-Камчатского назначен Андрей Воровский

Врио главы Петропавловска-Камчатского вместо ушедшего в отставку Евгения Беляева станет Андрей Воровский. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Беляев ушёл по собственному желанию, проработав на посту полтора года.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поставил перед новым руководством приоритетные задачи. Среди них — подготовка к следующему зимнему сезону, инвентаризация снегоуборочной техники и контроль за закупкой новых машин, на которые уже выделены средства из федерального и краевого бюджетов. Также в числе приоритетов ямочный и капитальный ремонт дорог, уборка улиц от песка и мусора.

Солодов также поручил начать подготовку к летнему сезону, включающую комплексное благоустройство, и перестроить систему контрактов с введением жёсткой персональной ответственности за состояние территорий для госслужащих и подрядчиков.

Ранее глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил о решении уйти в отставку. Он признал, что часть проблем, накапливавшихся несколько лет, решить не удалось — особенно заметно это проявилось прошлой зимой, когда коммунальные службы столкнулись с последствиями аномальных снегопадов, а организация работ оказалась недостаточной.