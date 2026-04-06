Пожар в пятиэтажке Хабаровска унёс жизни мужчины и женщины

При тушении пожара в пятиэтажном доме в Хабаровске пожарные обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни. Об этом сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.







Сигнал о пожаре поступил 6 апреля в 4:00 (5 апреля 21.00 по мск). Дым быстро заполнил коридоры. Пожарные вывели из дома 28 человек, в том числе 3 детей, ещё 20 эвакуировались сами.

«После осмотра бригадами скорой медицинской помощи с места происшествия 5 человек, включая 2 детей, доставили в больницу для обследования и госпитализации. На месте пожара обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

В 06:38 6 апреля (23:38 5 апреля по московскому времени) возгорание было полностью ликвидировано. В настоящее время следователями проводятся мероприятия по установлению причин пожара и обстоятельств происшествия.

Ранее в Калининграде при пожаре в торговом центре пострадали четыре человека, среди которых двое пожарных. Сотрудники МЧС, пострадавшие при тушении возгорания в торговом центре «Гиант», получили незначительные травмы. Медики уже отпустили их домой.