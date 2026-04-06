На АЭС «Фукусима-2» приостановили охлаждение бассейна с ядерным топливом

На первом энергоблоке атомной электростанции «Фукусима-2» временно прекращена работа системы охлаждения бассейна, где размещено отработанное ядерное топливо. Об остановке оборудования сообщает телеканал NHK со ссылкой на электроэнергетическую компанию Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

По данным оператора станции, 5 апреля во второй половине дня на энергоблоке, где продолжаются работы по выводу из эксплуатации, возникла неисправность насоса, обеспечивающего циркуляцию воды в системе охлаждения. Сигнал о сбое поступил незадолго до 15:00. После прибытия персонала на объект было обнаружено задымление в районе насосного оборудования.

Около 15:00 агрегат остановили, в результате чего подача охлаждающей воды в бассейн временно прекратилась. В этом хранилище размещено более 2500 кассет с отработанным ядерным топливом. В компании уточнили, что на момент остановки температура воды составляла 26,5 градуса. Внутренними правилами эксплуатации установлен предельный показатель в 65 градусов. По оценке TEPCO, при текущих условиях до достижения этой отметки остаётся примерно восемь дней.

Оператор станции заявил о намерении ускорить ремонтные работы, чтобы восстановить циркуляцию воды в системе охлаждения. Одновременно специалисты займутся выяснением причин неисправности оборудования. На бассейне хранения предусмотрен резервный насос, однако в настоящее время он остановлен из-за проводимого технического осмотра.