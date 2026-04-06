В Казахстане прорвало плотину в 60 км от Астаны

В Акмолинской области Казахстана прорвало плотину вблизи села Сабынды. Как сообщили в МЧС республики, гидротехническое сооружение «Шоптыколь» находится в двух километрах севернее населённого пункта.

На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды. Порядка 170 специалистов осуществляют укрепление дамбы.

Село Сабынды расположено в 60 км от Астаны, в нём проживает более тысячи человек.