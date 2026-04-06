В Казахстане прорвало плотину в 60 км от Астаны
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock1987
В Акмолинской области Казахстана прорвало плотину вблизи села Сабынды. Как сообщили в МЧС республики, гидротехническое сооружение «Шоптыколь» находится в двух километрах севернее населённого пункта.
На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды. Порядка 170 специалистов осуществляют укрепление дамбы.
Село Сабынды расположено в 60 км от Астаны, в нём проживает более тысячи человек.
Ранее в Дербентском районе Дагестана спасли семь человек, которых унесло сильным течением реки в районе трассы между поселками Мамедкала и Геджух. Беременная девушка и несовершеннолетний, извлечённые из воды после того, как их унесло течением с дороги, скончались.
Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.