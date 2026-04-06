Цена нефти Brent превысила $110 за баррель впервые с 30 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель впервые с 30 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 01:00 мск, цена Brent росла на 1,15%, до $110,50 за баррель. К 01:10 мск стоимость ускорила рост до $111,89 за баррель (+2,43%).

Предыдущий раз цена превышала $110 за баррель 30 марта 2026 года. Рост котировок связан с геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке.

Ранее эксперт заявил, что Европе придётся униженно просить Россию о продаже нефти. Москва стала главной победительницей в войне США с Ираном, а перспективы Старого Света выглядят очень мрачно. Объясняется это тем, что у Европы нет своих природных ресурсов, а от российского топлива она отказалась сама.