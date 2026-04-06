В Красноярском крае задержали министра тарифной политики по делу о взятке

Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев был задержан в рамках уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении министра возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Следствие полагает, что в августе 2022 года чиновник, тогда занимавший пост министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, вступил в сговор с представителем ООО «Сила Сибири». За 10 млн рублей он обещал добиться включения компании в перечень территориальных сетевых организаций и решить другие вопросы в её интересах.

Первую часть взятки — 5 млн рублей — Ананьев получил на парковке ТК «Авиатор» в Красноярске, уточнили в правоохранительных органах.

Ананьев является министром тарифной политики Красноярского края с октября 2023 года. Пост министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона он занимал с 2021 года.

