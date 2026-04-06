Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 04:50

В Омске разыскивают двух братьев, пропавших после прогулки на самокатах

Обложка © Life.ru

В Омске объявили в розыск двух несовершеннолетних братьев, которые ушли из дома и не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, речь идёт о Фаррахове Михаиле Георгиевиче, 2015 года рождения, и Фаррахове Вячеславе Георгиевиче, 2014 года рождения. Они с согласия матери 5 апреля около 18:00 по местному времени отправились кататься на самокатах в соседнем микрорайоне и с тех пор их местонахождение неизвестно.

Годовалый ребёнок и мужчина погибли в страшном ДТП в Армавире

Ранее фитнес-модель Снежана Петерс и её молодой человек Иван исчезли во время поездки в Таиланд — с ними нет связи уже неделю. Москвичи отдыхали на Пхукете с начала февраля и планировали лететь во Вьетнам. Родственники и друзья уже неделю ищут их. Они обратились в российское консульство во Вьетнаме, но там сказали, что пара не пересекала границу.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
