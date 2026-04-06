Посол РФ пообещал асимметричный ответ на угрозы Лондона в Ла-Манше

Россия готова применить асимметричные меры для обеспечения свободы судоходства в проливе Ла-Манш. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Мы можем использовать все имеющиеся правовые, политические и иные инструменты (в том числе асимметричные и не обязательно вблизи британских территориальных вод) для защиты наших интересов, а также обеспечения свободы судоходства», — подчеркнул дипломат.

Поводом для жёсткого заявления стали мартовские планы британского правительства. Лондон объявил, что его военные получат право подниматься на борт санкционных судов, следующих транзитом через британские территориальные воды. Кроме того, Соединённое Королевство намерено перекрыть доступ в пролив для кораблей так называемого «теневого флота», который якобы занят перевозкой российских энергоресурсов.

Посол призвал Лондон «хорошо подумать» о последствиях такого шага, а также о том, что делать с захваченными незаконным путём судами и грузами.