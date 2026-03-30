МИД выдвинул ультиматум Великобритании после шпионского скандала
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали недавний инцидент с лишением аккредитации сотрудника британской дипмиссии. Чиновники подчеркнули, что любая попытка Лондона обострить ситуацию встретит жёсткую реакцию.
«Дано предупреждение, что, если Лондон пойдет на эскалацию, российская сторона незамедлительно даст необходимый ответ», — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что одного из представителей посольства Великобритании в Москве лишили права вести профессиональную деятельность. По данным российских спецслужб, иностранный специалист занимался на территории страны разведывательно-подрывной работой.
